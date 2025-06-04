شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على شعب مصر العزيز وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وجاء نص برقية التهنئة :

فخامة السيّد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية تقدير وإعزاز لشخصكم الكريم

بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب يطيب لي أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يُعيده عليكم وعلى شعبنا العزيز بالخير واليُمن والبركات.

وقال رئيس مجلس النواب : " إنّ هذه المناسبة العظيمة التي تتجلى فيها معاني التضحية والإخلاص، تذكرنا بقيم التراحم والتكافل التي أرساها ديننا الحنيف، وتُعزز في نفوسنا روح الوحدة والتضامن من أجل رفعة وطننا وازدهاره."

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي :"وإذ نغتنم هذه المناسبة العطرة لنجدد العهد على مواصلة خدمة الوطن بإخلاص، تحت قيادتكم الحكيمة، بما يُعزز دعائم الأمن والاستقرار".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية التهنئة : " حفظكم الله يا فخامة الرئيس، وأدام عليكم الصحة والعافية،