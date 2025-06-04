شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان: التعليم التكنولوجى أداة فاعلة لتحقيق التمكين الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد من المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة الاقتصادية، جامعة بني سويف التكنولوجية في إطار أنشطة وفعاليات الزيارة الميدانية التي تنفذها اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان إلى محافظة بني سويف.

بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع الدكتور جان هنري حنا رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد علي مراد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أحمد فرغلي عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

تناول الاجتماع آفاق التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بدعم الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان داخل الجامعة، من خلال المناهج الدراسية، تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في بناء وعي طلابي راسخ بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان.

وأوضح الدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة الاقتصادية بأن الحق في التعليم يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعليم التكنولوجي كأداة فاعلة لتحقيق التمكين الاقتصادي ، لما له من دور كبير في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل المحلي والدولي.، مؤكدًا على أن دعم الجامعات في بناء وعي حقوقي لدى الطلاب يُعد استثمارًا طويل الأمد في بناء الإنسان المصري، ويعزز من قدراته على المشاركة الفاعلة في المجتمع بشكل يعكس قيم العدالة والكرامة والمساواة.

من جانبه، أعرب الدكتور جان هنري حنا عن اعتزازه بالتعاون مع المجلس، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم حقوق الإنسان ضمن المنظومة التعليمية، مشيدًا بدور المجلس في في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما يعزز من بناء شخصية الطالب وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.

وقام وفد المجلس بجولة داخل "المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD)" للتعرف على برامجه وأنشطته فى سبيل تأهيل الشباب لسوق العمل، باعتبار التمكين الاقتصادي أحد أوجه تحقيق العدالة الاجتماعية و ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان.

جدير بالذكر ان هذه الزيارة ضمن خطة عمل اللجنة الاقتصادية لتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي، والتأكيد على دورها الحيوي في التمكين الاقتصادي والمعرفي للشباب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة محفزة للابتكار والمشاركة المجتمعية.



اقتصادية حقوق الإنسان تزور جامعة بني سويف التكنولوجية



اقتصادية حقوق الإنسان تزور جامعة بني سويف التكنولوجية



اقتصادية حقوق الإنسان تزور جامعة بني سويف التكنولوجية



اقتصادية حقوق الإنسان تزور جامعة بني سويف التكنولوجية