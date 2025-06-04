شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة عضو التحالف الوطنى توزع لحوم ووجبات على أكثر من 136 ألف مستفيد والان مع تفاصيل الخبر



في إطار جهود مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، قامت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بذبح 82 عجلاً من لحوم الصدقات بوزن إجمالي بلغ 14,842 كيلوجرامًا، وذلك ضمن مبادرة موسعة لدعم الأسر الأولى بالرعاية في عدد من المحافظات.

وشملت عملية التوزيع محافظات الفيوم، بني سويف، المنوفية، القليوبية، والجيزة، حيث تم توصيل اللحوم إلى 14,842 أسرة، بما يعادل 68,400 فرد، لضمان وصول الدعم بشكل مباشر وفعّال.

كما أعلنت الجمعية عن تجهيز 68,140 وجبة ساخنة سيتم توزيعها في يوم عرفة في جميع محافظات الجمهورية، لتصل إلى 14,187 أسرة، أي نحو 68,140 فردًا، في خطوة تعكس روح التكافل المجتمعي والعمل التطوعي المنظم.

تأتي هذه المبادرات في إطار التنسيق المشترك بين مؤسسات التحالف الوطني، لتعزيز جهود العمل الأهلي، وتوسيع نطاق المستفيدين، وتحقيق التنمية المستدامة عبر تدخلات اجتماعية ملموسة.

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