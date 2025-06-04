"رويترز" عن وسائل إعلام صينية: رئيسا الصين وبيلاروسيا يبدآن محادثات في بيكين

نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام صينية، أن "رئيسي ​الصين​ و​بيلاروسيا​ يبدآن محادثات في بيكين". وزارر رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشنكو الصين الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس الصيني، شي جين بينج. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "بيلتا" عن المكتب الرئاسي قوله إن لوكاشنكو "سيزور جمهورية الصين الشعبية في الفترة من 2 إلى 4 حزيران". وأضاف المكتب أن "الزعيم البيلاروسي سيعقد لقاء عائليا تقليديا ووديا مع رئيس جمهورية الصين الشعبية". وأضاف أن اللقاء "سيعقد أولا بشكل فردي ثم في إطار غير رسمي، حيث يخطط ألكسندر لوكاشنكو والرئيس الصيني، شي جين بينج لمناقشة وضع وآفاق العلاقات البيلاروسية الصينية".

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