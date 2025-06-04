أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "الولايات المتحدة رفعت الأربعاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على منتجات الفولاذ والألمنيوم التي تستوردها من 25 إلى 50 % تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الجمعة".
وقال الرئيس الأميركي عند إعلانه القرار، إن "الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة من شأنها حماية صناعاتنا من الفولاذ والألمنيوم التي ستكون أقوى من أي وقت مضى".
كانت هذه تفاصيل خبر "أ ف ب": دخول الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة %50 على الفولاذ والألمنيوم حيز التنفيذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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