"أ ف ب": دخول الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة %50 على الفولاذ والألمنيوم حيز التنفيذ

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "​الولايات المتحدة​ رفعت الأربعاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على منتجات الفولاذ و​الألمنيوم​ التي تستوردها من 25 إلى 50 % تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس ​دونالد ترامب​ الجمعة".

وقال الرئيس الأميركي عند إعلانه القرار، إن "الرسوم الجمركية الإضافية الجديدة من شأنها حماية صناعاتنا من الفولاذ والألمنيوم التي ستكون أقوى من أي وقت مضى".