واشنطن بوست: 13 طائرة تضررت في الهجوم الأوكراني على قواعد عسكرية داخل روسيا

كشفت صحيفة واشنطن بوست، استنادًا إلى صور أقمار صناعية ومقاطع فيديو، أن 13 طائرة تضررت في الهجوم الأوكراني على قواعد عسكرية تقع في عمق الأراضي الروسية.
ونقلت الصحيفة عن خبراء أن الطائرات المتضررة شملت 8 قاذفات من طراز Tu-95 بعيدة المدى، وهي طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية.
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