يعقوب: المفاوضات النووية تقدمت والترتيبات الجديدة تزعج نتانياهو

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​، في بيان أن هناك بعض القوى السياسية ربطت زيارة وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي إلى لبنان مع إطلاق الصواريخ من الجولان السوري ومن اليمن على إسرائيل، لاعتبارها أوراق ضغط في المفاوضات النووية بين إيران وأميركا.

ورأى يعقوب أن "الحقيقة أن المفاوضات قد تقدمت، وهناك ترتيبات جديدة في المنطقة تزعج رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".

أضاف :"أعتقد أن بعض هذه القوى السياسية في لبنان عليها أن لا تنزعج وأن لا تستعجل الأحداث والتحليل".