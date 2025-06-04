شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وضعها القانون لنظام الأسر البديلة فى صالح تنشئة الطفل والان مع تفاصيل الخبر

وضع قانون الطفل رقم 12 لعام 1996والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، نظام الرعاية البديلة للأطفال، ليحدد الكثير من الحقوق للأطفال، لتنشئتهم التنشئة الصحيحة، من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .

ونصت المادة (46) على، أن يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية و الصحية و المهنية للأطفال الذين جاوز سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان.

كما نصت المادة (47) على أن يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية و تربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة.

و يهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1- رعاية الأطفال اجتماعياً و تربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات و قبل بدء اليوم الدراسي و بعده.

2- استكمال رسالة الأسرة و المدرسة حيال الطفل والعمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني و الروحي و وقايتهم من التعرض للانحراف.

3 - تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية و العقلية و الوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.

4 - معاونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي.

5 - تقوية الروابط بين النادي و أسر الأطفال.

6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.