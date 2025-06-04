هل كان ترامب يعلم بهجوم "شبكة العنكبوت" على روسيا؟

ابوظبي - سيف اليزيد - ردّ البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، على تساؤلات بشأن ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دراية مسبقة بالهجوم الواسع الذي شنّته أوكرانيا على روسيا، الأحد الماضي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، كارولاين ليفيت، إن ترامب لم يكن على علم مسبق بهجمات كييف بالطائرات المسيّرة على روسيا.

وذكرت أوكرانيا أنها أطلقت 117 طائرة مسيّرة في عملية سميت باسم "شبكة العنكبوت" لمهاجمة قاذفات روسية ذات قدرات نووية بمطارات في سيبيريا وأقصى شمال روسيا.

وأوضح مصدر أوكراني أن العملية جرى التخطيط لها منذ أكثر من عام ونصف، وأشرف عليها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وأكدت روسيا اندلاع النيران في عدد من طائراتها العسكرية، جراء الهجوم، مشيرة إلى توقيف مشتبه بهم على علاقة بالعملية.