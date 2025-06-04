المجموعة العربية ترحب بمشروع قرار “مركز فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رحبت المجموعة العربية بمشروع قرار “مركز فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة”.

وأكد بيان للمجموعة ألقاه المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، بصفته رئيسًا للمجموعة العربية، خلال جلسة لجنة الشؤون العامة المنعقدة في إطار الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي، أن هذا القرار يأتي استكمالاً للقرار رقم (ES-10/23) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتعلق بقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة.

وشدد على أن المجموعة العربية تؤمن بالأهمية التي سيضفيها اعتماد هذا القرار على تعزيز مركز دولة فلسطين في منظمة العمل الدولية، بما يمكنها من المشاركة الفاعلة في اجتماعات المنظمة أسوة بباقي الدول الأعضاء، وبما يعكس مبادئ العدالة والمساواة.

ودعت المجموعة العربية، في بيانها، لجنة الشؤون العامة إلى التوصية باعتماد مشروع القرار بالإجماع من قبل المؤتمر العام، بما يعكس الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني ومشاركته الكاملة في المحافل متعددة الأطراف.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط