"أنصار الله": نفذنا عملية عسكرية ضد مطار اللد في يافا المحتلة بصاروخ باليستي نوع فلسطين 2

أعلنت القوات المسلحة ​اليمن​ية التابعة لحركة "أنصار الله"، في بيان، عن "عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2"، وذلك "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه".

وأشارت إلى أن "العملية حققت هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار، ومنع هبوط طائرة شحن عسكرية أمريكية في مطار اللد لليوم الثاني على التوالي"، وفق البيان.

ولفت سريع إلى أنه "لن يجد العدو المجرم من اليمن العزيز الصامد المجاهد إلا المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة رفضا لجريمة الإبادة الجماعية، ونصرة للحق الفلسطيني، ودفاعا عن المظلومين الصابرين الصامدين في غزة الإباء والمجد والكرامة، ودعما وإسنادا لمجاهديها الأبطال، يحفظهم الله ويرعاهم".

وأضاف "لقد اختار اليمن ألا يقف موقف المتفرج على ما يجري في غزة من إجرام وإبادة وحصار، وسيستمر بعون الله وبالتوكل عليه في تصعيد وتوسيع عملياته العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".