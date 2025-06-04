نددت سلطات ​أوكرانيا​ بمذكرة السلام التي طرحها الوفد الروسي خلال مفاوضات جرت في اسطنبول أمس الاثنين. ولفت وزير الخارجية الاوكراني ​أندريه سيبيغا​ في تصريح إلى أنه "بدل الرد على اقتراحاتنا البناءة في اسطنبول، قدم الجانب الروسي سلسلة من الإنذارات المعروفة مسبقا والتي لا تساهم في تقدم الوضع نحو سلام فعلي".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أوكرانيا: روسيا قدمت بالمفاوضات إنذارات معروفة مسبقا ولا تساهم في التقدم نحو سلام فعلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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