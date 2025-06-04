قيادي بحماس: لا يمكن أن نوافق على أي اتفاق لا يضمن وقف الحرب

أكد القيادي في حركة ​حماس​ باسم نعيم، أن الحركة أبلغت الوسطاء استعدادها لجولة مفاوضات جديدة، لكنها ترفض أن تكون على قاعدة ورقة المبعوث ويتكوف.

وشدد نعيم على أن حماس "لا يمكن أن توافق على أي اتفاق لا يضمن وقف الحرب"، مشيرًا إلى أن المبعوث الاميركي ​ستيف ويتكوف​ عاد إلى الحركة بورقة "مختلفة تماما عن الاتفاق الذي وافقنا عليه من قبل".

وأضاف أن مقترح ويتكوف "اشتمل على عبارات فضفاضة لا تضمن وقف الحرب على غزة".