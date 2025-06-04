10 دول في مجلس الأمن طلبت عقد جلسة للتصويت على مشروع قرار لوقف حرب غزة

قدمت 10 دول منتخبة في ​مجلس الأمن الدولي​، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع ​غزة​، في تحرك جديد يستهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وقال دبلوماسيون في تصريحات للصحفيين، إن الدول العشر طالبت بعقد جلسة تصويت على المشروع، وسط مساعٍ حثيثة لتجاوز حالة الجمود الدولي بشأن الحرب في غزة.

وينص مشروع القرار، بحسب نسخة اطلعت عليها "رويترز"، على رفع جميع القيود المفروضة على دخول الإنسانية إلى القطاع المحاصر فوراً، وضمان توزيعها بشكل آمن وواسع ودون عوائق في مختلف أنحاء غزة، استجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة.

كما يدعو المشروع إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى لدى حركة حماس منذ بدء الحرب.