شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: تاريخ الإخوان ملئ بالدم والمؤامرت ومصر قوية بوعى قيادتها وشعبها والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل نموذجًا واضحًا للقوى المعادية التي تستهدف هدم الدولة المصرية من خلال نشر الأكاذيب وترويج الشائعات وبث الفتنة بين أبناء الشعب.

وأوضح عباس، أن تاريخ هذه الجماعة منذ نشأتها مليء بالمؤامرات والدم، ومحاولات اختطاف مؤسسات الدولة لصالح أجندات مشبوهة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن الإخوان اعتمدوا منذ البداية على استغلال الدين لتحقيق أهدافهم السياسية، واتخذوا من الكذب والتضليل وسيلة لضرب الاستقرار الداخلي، سواء من خلال منصاتهم الإعلامية الموجهة من الخارج أو عبر اللجان الإلكترونية التي تحاول تشويه كل إنجاز تحققه الدولة المصرية.

وأشاد النائب زكي عباس، بقدرة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التصدي بحسم لمخططات الجماعة، مؤكدًا أن وعي الشعب المصري ووقوفه خلف قيادته الوطنية هو الحصن الحقيقي في مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية التي لا تؤمن بوطن ولا بدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما حققته مصر من إنجازات في مختلف المجالات، رغم التحديات والمؤامرات، يؤكد أن الدولة ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، ولن تنجح محاولات التشكيك أو زرع الإحباط في النيل من عزيمة المصريين.

ودعا النائب زكي عباس، جميع المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، مشددًا على أهمية دعم مؤسسات الدولة في حربها ضد الإرهاب والتزييف، ومواصلة العمل من أجل استقرار الوطن ومستقبل أجياله القادمة.

واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل قوية بوحدة شعبها وقيادتها الواعية، ولن تنجح الجماعة الإرهابية ولا غيرها في كسر إرادة هذا الوطن الصامد.