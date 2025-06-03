مجموعة تطلق على نفسها اسم "كتائب محمد الضيف" تتبنى قصف قوات إسرائيلية في الجولان

تبنّت مجموعة تطلق على نفسها اسم "​كتائب محمد الضيف​"، في بيان نشرته عبر منصة "​تلغرام​"، قصف قوات الجيش الإسرائيلي المتموضعة في منطقة الجولان المحتل بصاروخين من نوع "غراد".

ويشار إلى أن هذه المجموعة أعلنت عن تأسيس نفسها في بيان نشرته في 31 أيار الماضي عبر صفحتها على "تلغرام".

وفي وقت سابق، افادت اذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الجيش قصف بالمدفعية أراضيَ سورية ردًا على إطلاق صاروخين من ​سوريا​ سقطا في ​منطقة مفتوحة​ جنوب ​هضبة الجولان​.

وكانت ​وسائل إعلام​ إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بسماع دوي ​انفجارات​ عقب تفعيل ​صفارات الإنذار​ في موقعين بالجولان، فيما ادعت أن الصاروخين لم يسفرا عن إصابات أو ​أضرار​.