خارجية أميركا: الضغوط القصوى على إيران ماضية بقوة ولا علم لدينا بشأن موعد جولة المحادثات المقبلة

شددت وزارة الخارجية الأميركية على أن ​سياسة الضغوط القصوى​ على إيران لا تزال ماضية بقوة، مؤكدة عدم توفر معلومات لديها بشأن موعد الجولة المقبلة من المحادثات مع طهران.

وفي سياق آخر، اعتبرت الخارجية الأميركية أن رد حركة حماس على مقترح المبعوث ستيف ويتكوف يعيد الأمور إلى الوراء، مشيرة إلى أن "على حماس أن تتوقف عن التصرف برعونة".

وحول الحرب في أوكرانيا، نفت الخارجية الأميركية مشاركة أي وفد أميركي في جولة المفاوضات الأخيرة بين روسيا واوكرانيا، مؤكدة أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع القائم"، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم أي آلية من شأنها تحقيق السلام.

وفي ما يتعلق بالموقف الفرنسي من القضية الفلسطينية، اعتبرت الخارجية الأميركية إنه "إذا صح أن الفرنسيين تراجعوا عن نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية، فهذا أمر إيجابي".