وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخين أطلقا من سوريا في منطقة مفتوحة جنوب الجولان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات في هضبة ​الجولان​، عقب تفعيل صفارات الإنذار في موقعين بالمنطقة، مشيرة الى ان صاروخين أُطلقا من الأراضي السورية سقطا في منطقة مفتوحة جنوب الجولان.

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