أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تتخلى عن حقوقها ​النووي​ة "لا بالتهديد ولا بالتحفيز"، مشدّدًا على أنّ إيران ستقوّض جميع "مؤامرات الأعداء".

وفي تصريح له أضاف بزشكيان أن هناك من يطالب إيران بالتخلي عن قدراتها النووية، التي وصفها بأنها تُسهم في حلّ مشكلات الصناعة والزراعة والصحة، مؤكدًا أن طهران "لا تقبل الظلم".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: لن نتخلى عن حقوقنا النووية لا بالتهديد ولا بالتحفيز وسنقوض جميع مؤامرات الأعداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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