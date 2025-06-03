أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القذائف الصاروخية التي أُطلقت من الأراضي السورية باتجاه هضبة ​الجولان​ انطلقت من منطقة تسيل، وهي المنطقة التي نفذ فيها الجيش الإسرائيلي عمليات عدة في الفترة الأخيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: القذائف الصاروخية من سوريا انطلقت من منطقة تسيل التي عمل فيها الجيش عدة مرات مؤخرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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