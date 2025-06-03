العثور على شاب مغمى عليه داخل محطة انتظار الركاب في البترون

عُثر على شاب مغمى عليه، وهو ممدد على الأرض داخل "محطة انتظار الركاب" في مدينة ​البترون​ جسر المستشفى، من دون معرفة الأسباب المباشرة للحالة.

وتدخلت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر ال​لبنان​ي فورا، وعملت على نقله إلى مستشفى البترون لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.