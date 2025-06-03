العثور على شاب مغمى عليه داخل محطة انتظار الركاب في البترون

عُثر على شاب مغمى عليه، وهو ممدد على الأرض داخل "محطة انتظار الركاب" في مدينة البترون جسر المستشفى، من دون معرفة الأسباب المباشرة للحالة.
وتدخلت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني فورا، وعملت على نقله إلى مستشفى البترون لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.
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