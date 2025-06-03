الحجار بحث مع فرح في واقع الدفاع المدني والتحديات الراهنة والإنجازات المحققة

استقبل وزير الداخلية أحمد الحجار، المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، حيث جرى البحث في واقع المديرية العامة للدفاع المدني والتحديات اليومية التي تواجه عناصرها، إضافة إلى السبل الآيلة إلى تطوير هذه المؤسسة وتعزيز قدرتها على أداء مهامها الإنسانية والوطنية بكفاءة عالية.

وتناول البحث المهام التي نفذها عناصر الدفاع المدني، من موظفين ومتطوعين، خلال العملية الانتخابية البلدية والاختيارية في مختلف المحافظات اللبنانية، حيث ساهمت جهودهم في ضمان حسن سير هذا الاستحقاق من خلال التدخل الفوري وتقديم الإسعافات وتأمين الجهوزية في مراكز الاقتراع.

كما تطرّق الاجتماع إلى الاستعدادات الجارية لموسم حرائق الغابات، وتم التأكيد على أهمية رفع مستوى الجهوزية لمواجهة أي طارئ محتمل حفاظًا على الثروة الحرجية والسلامة العامة في المناطق الريفية والجبلية.

وأثنى الوزير الحجار على أداء عناصر الدفاع المدني، مشددًا على حرصه على تأمين الدعم اللازم لاستمرارية عمل هذه المؤسسة وتطوير قدراتها البشرية واللوجستية، والعمل على إقرار قانون يضمن تعزيز دورها في خدمة المواطنين.