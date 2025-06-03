عراقجي: استشهاد السيد نصرالله سيؤدي إلى ازدياد قوة المقاومة

أشار وزير الخارجية الإيراني ​عباس عراقجي​، في تصريح من ضريح الأمين العام الراحل لـ"​حزب الله​" السيد ​حسن نصر الله​، إلى أنّ "السيد نصر الله هو بطل مبارك ضد الاحتلال وكرس عمره في النضال ضد الاحتلال الصهيوني وحقق الانتصارات للبنان".

ولفت إلى أنّ "استشهاد السيد حسن نصرالله سيؤدي إلى ازدياد قوة المقاومة، لأن المقاومة حيّة والشهيد نصرالله حيّ، وأنا على ثقة تامة بأن دماء السيد نصرالله ستكون أكثر تأثيرًا".

بدوره، أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​ في كملة خلال زيارة عراقجي للضريح، إلى "أننا نشكر إيران على دعمها المتواصل للبنان في كل المجالات".