إيلون ماسك: الكونغرس يجعل أميركا مفلسة

اعتبر الملياردير الأميركي ​إيلون ماسك​، أن "الكونغرس يجعل أميركا مفلسة".

وكان قد غادر الملياردير الأميركي إيلون ماسك، منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي.

وانتهت فترة عمل ماسك كموظف حكومي، في أواخر أيار الماضي.

وكان قد كلف ترامب حليفه ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بقيادة جهود إدارة الكفاءة الحكومية في خفض الإنفاق الحكومي وإعادة تشكيل الجهاز الحكومي الاتحادي.

وشاع عدم ارتياح متزايد في أنحاء الولايات المتحدة بشأن نهج ماسك القاسي في الاستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين من القوى العاملة الحكومية. وتم تسريح نحو 200 ألف موظف، أو تحديدهم لإنهاء خدمتهم أو قبلوا تسوية تقاعدهم، بحسب "رويترز".