حيدر التقى عدد من نظرائه العرب على هامش مؤتمر العمل الدولي بجنيف ووزيرة العمل السورية أكدت السعي لإعادة النازحين

واصل وزير العمل محمد حيدر مشاركته في أعمال ​مؤتمر العمل الدولي​ بدورته الـ113 في جنيف، على رأس وفد من أطراف الإنتاج الثلاثة في لبنان.

وفي هذا الإطار، عقد حيدر لقاءً مع وزيرة العمل السورية هند قبوات في مقر الأمم المتحدة، بحضور وفدي وزارتي العمل في لبنان وسوريا، إلى جانب مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة سليم بدورة. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما بين الوزارتين، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم اليد العاملة السورية وأصحاب العمل في لبنان وفق القوانين والتشريعات المرعية وتحسين ظروف العمل. وتم الاتفاق على التواصل المستمر لمعالجة هذا الملف حرصًا على حماية مصلحة العمال، التي تشكل أولوية لدى وزارة العمل اللبنانية.

وأكدت الوزيرة قبوات من جانبها على أهمية "فتح صفحة جديدة بين البلدين"، مشددة على التزام سوريا بإعادة مواطنيها للمساهمة في إعادة إعمار بلادهم.

كذلك، التقى حيدر نظيره العراقي أحمد الأسدي، بحضور وفدين من البلدين، حيث تناول البحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، وشكر حيدر الحكومة العراقية على دعمها للبنان ومساندتها له خلال أزماته، خاصة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة. كما شدد على أهمية تسهيل أمور المستثمرين اللبنانيين في العراق.

وأكد الوزير العراقي من جهته دعم حكومته للبنانيين المقيمين في العراق، ولا سيما العاملين في قطاع السياحة، وجدد التزام بلاده بمواصلة دعم لبنان في سبيل تجاوز أزماته.

وفي سياق متصل، التقى حيدر وزير العمل الأردني خالد البكار، الذي وجّه له دعوة رسمية لزيارة عمان، مؤكدًا وضع تجربة وزارة العمل الأردنية في مجال تنظيم وتطوير القطاع بتصرف لبنان.

كما عقد حيدر اجتماعًا مع المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، بحضور أعضاء الوفد المرافق، وجرى خلال اللقاء بحث الملفات المشتركة، حيث جدّد المطيري استعداد المنظمة لدعم وزارة العمل اللبنانية، لا سيما من خلال تنظيم دورات تدريبية لكوادر الوزارة، وتقديم دعم عيني وتقني وفق الحاجة.

ومن المقرر أن يلقي الوزير حيدر كلمة لبنان في مؤتمر العمل الدولي يوم غد الأربعاء.