شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر" يقدم ورقة عمل حول تضمين مبادئ حقوق الإنسان فى برنامجه الحزبى والان مع تفاصيل الخبر

بناءا على توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، شارك وفد الحزب برئاسة الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي والقبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب والدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشئون الانتخابات والقبطان وليد جودة فى الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول تضمين مبادئ حقوق الإنسان ضمن برامج الأحزاب المصرية وقدم الحزب ورقة عمل لحلقة النقاش حول تضمين مبادئ حقوق الإنسان في برنامج حزب المؤتمر الأساسي.

وخلال كلمته، أكد الدكتور مجدي مرشد علي حرص حزب المؤتمر منذ نشأته علي إعلان احترامه الكامل لحقوق الإنسان المصري عبر عدد كبير من مواد محاوره الأساسية في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلي التطبيقات التي التزم بها في إنشاء لجانه وأماناته ومشاريع القوانين التي قدمها ودافع عنها من أجل نيل المواطنين حقوقهم الكاملة.

وأكد الدكتور عمرو الهلالي علي برنامج الحزب الانتخابي الذي سيعبر عن توجهات مرشحيه، ويحمل في طياته تلك المواد الأساسية لحقوق الإنسان ويهدف إلي تحقيق استراتيجيات الدولة المعلنة بهذا الخصوص، وخاصة في القضايا التي يرفع الحزب لواءها من أجل تحقيق كرامة المواطن ونيله حقوقه كاملة.