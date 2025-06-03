شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعى يلتقى مفتى الجمهورية لتقديم التهنئة بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى حزب الوعي برئاسة، الدكتور باسل عادل اليوم، مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور نظير محمد عياد، بمقر دار الإفتاء المصرية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في المجالات الدينية والإفتاء وحملات التوعية.

وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، خلال اللقاء أن الحزب على تواصل فعّال مع الجماهير من خلال الزيارات الميدانية للمحافظات وقوافل الوعي، موضحًا أن الحزب يسعى لتقديم حلول جوهرية في القضايا التي تمس المواطن.

وخلال اللقاء، قدم عادل رؤية حزب الوعي في مسألة تنظيم الفتوى، كما تم إهداء فضيلة المفتي برنامج حزب الوعي ودرعًا تكريمًا لجهوده المبذولة في قضايا الفتوى وتعزيز الخطاب الديني.

وتوجّه فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد بالشكر لوفد حزب الوعي، مؤكدًا أن دار الإفتاء تقدم الدعم والمساندة، وتُرحّب بأي مواطن لطلب الإفتاء، وتشارك الأئمة وأمناء الفتوى في اللقاءات والندوات.

وأشار عياد إلى أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة دينية تتواصل مع جميع الجهات والمؤسسات بهدف نشر الوعي، مطالبًا بتعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية، باعتبارها حلقة الوصل بين المواطنين والحكومة.

وفي ختام اللقاء، ثمّن مفتي الجمهورية دور حزب الوعي، مؤكدًا أن الحزب خلال شهور قليلة أصبح له بصمة واضحة في المجتمع بفضل جهود أعضائه، متمنيًا التوفيق لأعضاء الحزب ومسيرته في الفترة المقبلة.

وشارك في الزيارة كل من الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، ومحمد الغمراوي، مساعد رئيس الحزب، وحازم الملاح، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الصحافة والاتصال، والمهندس شريف القاضي، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الإسكان، ونرمين ميشيل، عضو الهيئة العليا ورئيسة لجنة التواصل المجتمعي وخدمة المواطنين، ومحمد فؤاد، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة المجالس المحلية.



جانب من اللقاء







