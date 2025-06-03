فوز لي جاي ميونج بانتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية

ابوظبي - سيف اليزيد - فاز مرشح المعارضة الليبرالية، لي جاي ميونج، اليوم الثلاثاء، بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، حسبما أعلنت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وكان منافسه المرشح المحافظ، كيم مون سو، قد استبق الإعلان الرسمي وأقر بهزيمته في الانتخابات، في وقت سابق اليوم.

وقال سو للصحفيين إنه "يقبل بتواضع اختيار الشعب" ويهنئ منافسه الليبرالي لي على الفوز في الانتخابات.

وينهي الفوز عدة أشهر من الاضطرابات السياسية الناجمة عن فرض الرئيس السابق يون سوك يول، الذي تمت إقالته من منصبه في أبريل الماضي، الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

ومع فرز أكثر من 86% من الأصوات حتى الساعة 01:45 صباح يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، حصل لي، مرشح الحزب الديمقراطي على أكثر من 48% من الأصوات بينما حصل كيم على 42.7%.

وسيؤدي المرشح الفائز اليمين الدستورية رئيساً يوم الأربعاء مباشرة، لولاية واحدة كاملة مدتها خمس سنوات، دون فترة انتقالية معتادة تمتد شهرين.