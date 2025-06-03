الصليب الأحمر أكّد مقتل 27 شخصًا في إطلاق نار إسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات في غزة

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن مقتل 27 شخصًا وسقوط 184 مصابًا إثر إطلاق نار إسرائيلي فجرًا قرب مركز لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع ​غزة​، الأمر الذي سبق أن أعلنه الدفاع المدني في القطاع المحاصر والمدمر جراء الحرب الإسرائيلية.

في السياق، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "إطلاق النار المميت" قرب مركز توزيع مساعدات في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 54,510 قتلى 124,901 مصاب منذ 7 تشرين الأول 2023.