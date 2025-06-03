انتخاب 3 رؤساء بلديات ونوابهم في سراي مرجعيون

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن 3 رؤساء بلديات ونوابهم انتخبوا اليوم، في سراي ​مرجعيون​، في جديدة مرجعيون بإشراف قائمقام مرجعيون وسام الحايك، وجاءت النتائج على الشكل الآتي: انتخاب رئيس بلدية كفركلا حسن شيت ونائبه حسين سرحان، رئيس بلدية القليعة حنا ضاهر ونائبه جان سلامة، رئيس بلدية بلاط علي رمضان ونائبه شادي أحمد كلاكش.

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