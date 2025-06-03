وزير خارجية سوريا: توصلنا في قطر لتفاهمات بمجال الطاقة واتفقنا على متابعة توريد الغاز القطري عبر الأردن

أعلن وزير الخارجية السوري ​أسعد الشيباني​، في مؤتمر صحفي بعد عودته من ​قطر​، أنّ "الزيارة أثمرت عن مجموعة من التفاهمات في مجال ​الطاقة​ وتم الاتفاق على متابعة توريد ​الغاز​ القطري عبر ​الأردن​"، وقال: "تم الاتفاق على إعادة تفعيل الشركة القطرية السورية القابضة".

ولفت إلى أنّه "جرى في قطر بحث تعزيز التعاون وتطويره في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وجرى بحث سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة والمالية والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والتعليم العالي والجانب التنموي وغيرها".

وقال الشيباني "نسقنا لبدء البنوك القطرية بتقديم خدمات لصالح البنوك السورية بالريال القطري بهدف ربط سوريا بالنظام المالي العالمي"، مضيفًا "بحثنا دعم جهود الحكومة في معالجة الديون تجاه المؤسسات المالية الدولية وسيتم تعزيز مشاركة المؤسسات المالية القطرية في القطاع المصرفي السوري".

وذكر أنّه "سيتم تنظيم ملتقى استثماري سوري قطري قريباً لتعزيز الشراكة بين البلدين"، كما "عبّرنا عن شكرنا على منحة الرواتب والأجور المقدمة من قطر و​السعودية​".

وتابع الشيباني "سيتم دعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات من خلال شراكات تشمل خدمات التجوال والألياف الضوئية"، مشيرًا إلى "أننا بحثنا دعم الابتكار وريادة الأعمال في سوريا عبر حاضنات وصناديق استثمار جديدة".