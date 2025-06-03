"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من أميركا عيّنت قسًا إنجيليًا رئيسًا جديدًا لها

أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة تدعمها السلطات الأميركية لتوزيع المساعدات في غزة، عن تعيين رجل دين مسيحي إنجيلي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها وهو القس جوني مور.
وقال المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة جون أكري في بيان إن تعيين القس جوني مور الذي عمل بشكل وثيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قضايا الحرية الدينية، "يؤكد تصميم مؤسسة غزة الإنسانية على الجمع بين التميز التشغيلي والقيادة ذات الخبرة والموجهة نحو الخدمة".
وسبق وأن انتقدت وكالة الأونروا طريقة توزيع المساعدات في غزة عبر المنظمة المدعومة من أميركا، نظرًا لآلية التوزيع، وذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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