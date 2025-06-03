رئيس الوزراء الهولندي أعلن استقالته على خلفية انسحاب حزب اليمين المتطرف من الائتلاف

أعلن رئيس الوزراء الهولندي ​ديك شوف​، عن استقالته على خلفية انسحاب حزب اليمين المتطرف من الائتلاف.

وكان قد أعلن زعيم اليمين المتطرّف في ​هولندا​ غيرت فيلدرز انسحاب حزبه من الحكومة بسبب خلاف حول الهجرة، ما يعني انهيار الائتلاف الهش وترجيح إجراء انتخابات مبكرة.

وأعرب فيلدرز عن استيائه من بطء تطبيق "أشد سياسات الهجرة صرامة على الإطلاق"، والتي اتفق عليها مع شركائه في الائتلاف بعد تحسين نتائجه في انتخابات تشرين الثاني 2023.

وهذا يعني فترة من عدم اليقين السياسي في خامس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في ظل تحقيق أحزاب اليمين المتطرف مكاسب في جميع أنحاء القارة.

وأتت الأزمة الحكومية قبل أسابيع قليلة من استضافة هولندا قادة العالم في قمة حلف الناتو.

واستمرت محادثات الأزمة الأخيرة صباح الثلاثاء بالكاد نصف ساعة قبل أن يخرج قادة أحزاب الائتلاف الأربعة في حالة من التوتر.