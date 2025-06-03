أفادت مصادر حكومية لقناة "الجديد" بأن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان "جيدًا ومريحًا"، وتناول سبل تعزيز الشراكة بين لبنان وإيران، إضافة إلى إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين.
وخلال اللقاء، وجّه عراقجي دعوة رسمية إلى الرئيس سلام لزيارة طهران، فرد الأخير بالقول: "إن شاء الله نلبيها عندما تكون الظروف مناسبة".
وأشارت المصادر إلى أن عراقجي طلب من سلام رفع قرار الحظر عن حركة الملاحة الجوية الإيرانية إلى لبنان، غير أن رئيس الحكومة أوضح أن هذا التدبير اتُّخذ لأسباب أمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر حكومية للجديد: عراقجي طلب رفع حظر الطيران الإيراني إلى لبنان وسلام أكد أن هذا التدبير اتُخذ لأسباب أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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