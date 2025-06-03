الراعي استقبل وفدا من الأرجنتين من أصول لبنانية في زيارة حج ومعهم تمثال "عذراء وادي كاتاماركا"

إستقبل ​البطريرك الماروني​ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من الأرجنتين من أصول لبنانية في إطار زيارة الحج التي حملوا فيها معهم تمثال "عذراء وادي كاتاماركا"، حيث يرقد اجدادهم .

ورحب الراعي بالوفد متمنيا لهم "رحلة حج مباركة الى لبنان،" ومثمنا مبادرتهم "بشد الأواصر بين بلدهم الأم وبلدهم المضيف وذلك بتعميق ايمانهم وانتمائهم الى الكنيسة."

بدوره شكر الوفد للراعي "بركته الرسولية"، واعرب أعضاؤه عن "تأثرهم العميق بلقاء رأس الكنيسة المارونية وتبادل الحديث معه"، لافتين الى "ان عذراء الوادي تم وضع تمثال لها في كنيسة مار يوسف وسط بيروت وهي تبارك المؤمنين وتشفي المرضى، والبابا لاون ال13 هو من اسماها بسيدة الوادي بعد ترائيها للمؤمنين من أبناء المحافظة وقيامها بعجائب وشفاءات".