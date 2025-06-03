عيسى الخوري بحث مع وفد من الاتحاد الاوروبي في فرص تطوير القطاع الخاص اللبناني

اجتمع وزير الصناعة ​جو عيسى الخوري​، بحضور رئيس جمعية الصناعيين ال​لبنان​يين سليم الزعنّي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي يضم ممثلين عن مديرية جنوب وشرق البحر المتوسط في المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار، لبحث سبل "تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في لبنان".

وتركّز النقاش على تفعيل دور القطاع الخاص ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في ضوء التطورات الإيجابية في البلاد، من خلال برامج الدعم التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.