اجتمع وزير الصناعة جو عيسى الخوري، بحضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعنّي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي يضم ممثلين عن مديرية جنوب وشرق البحر المتوسط في المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار، لبحث سبل "تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في لبنان".
وتركّز النقاش على تفعيل دور القطاع الخاص ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة في ضوء التطورات الإيجابية في البلاد، من خلال برامج الدعم التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.
كانت هذه تفاصيل خبر عيسى الخوري بحث مع وفد من الاتحاد الاوروبي في فرص تطوير القطاع الخاص اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.