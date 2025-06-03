ميقاتي: لابعاد السياسة عن موضوع المجلس البلدي في مدينة طرابلس

دعا رئيس الحكومة الاسبق ​نجيب ميقاتي​" الى ابعاد ال​سياسة​ عن موضوع المجلس البلدي في مدينة طرابلس"، داعيا "جميع الاطراف المعنية الى التعاون من دون أن يعني موقفنا اعطاء اي طرف أحقية على الطرف الاخر".

وتمنى" ان يتخذ جميع الاعضاء القرار الصحيح من أجل مصلحة المدينة".

وفي كلمة له خلال لقاء شعبي مع "انصار تيار العزم" في طرابلس، اشار الى انه "غبنا عن هذه المدينة لفترة محددة بسبب ظروف معينة مرت بها البلاد لا سيما أنه كان على حكومتي ادارة البلاد في وقت صعب في ظل الشغور في رئاسة الجمهورية. قد يكون حصل تقصير خلال هذه الفترة في حق مدينة طرابلس، ولكن هذا لا يمكن أن يكون عائقا أمام اهتمامنا بها ، فهي دائما في القلب".

وتابع :"اليوم في ظل هذه الظروف مع حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية ندعوها دائما للنظر إلى هذه المدينة ولتولي الاهتمام بها وخاصة في ما خص التعيينات الجديدة، ولا يجوز أن تكون طرابلس بعيدة عن التعيينات ويجب أن تتطلع الحكومة إلى التوازن المناطقي وان يكون لطرابلس حصة من هذه التعيينات والمشاريع".

واضاف :"شهدنا خلال الشهر الماضي انتخابات بلدية ومنذ اليوم الاول أعلنت بصراحة ووضوح وجوب ان تكون السياسة بعيدة عن الانتخابات البلدية لأنها عملية انمائية بحتة ولا يجوز وضعها بأي شكل، ضمن الصراع السياسي. هذا الموضوع إنمائي ويجب أن تأخذ طرابلس حقها من الانماء ،خاصة أن هناك جهات دولية كثيرة مستعدة أن تساعد عندما يكون في طرابلس مجلس بلدي كامل الصلاحيات. لذلك سعدنا بهذه الانتخابات ولكن نحن اليوم أمام مخاض ثان، لذلك ندعو الجميع دائما للتعاون من دون أن يعني موقفنا اعطاء اي طرف أحقية على الطرف الاخر".