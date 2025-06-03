هاني ممثلًا الرئيس عون في مؤتمر "إدارة الأزمات في القطاع الصحي": لبناء دولة حديثة قادرة على تأمين الرعاية الصحية

أكّد وزير الزراعة ​نزار هاني​، أنّ "القطاع الصحي شكل خط الدفاع الأول في مواجهة أزمات عدة مر بها لبنان".

كلام هاني جاء خلال تمثيله رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، في مؤتمر أقامته الطبابة العسكرية و​جامعة البلمند​ تحت عنوان "إدارة الأزمات في القطاع الصحي" برعاية الرئيس عون، وذلك في جامعة البلمند في قلحات - الكورة.

ولفت هاني إلى "أهمية العمل على تطوير هذا القطاع بغية بناء دولة حديثة قادرة على تأمين الرعاية الصحية لمواطنيها، وضرورة التحول البنيوي القائم على التعلم من التجارب".

كما أشاد بـ"مساهمة الجيش في إقامة المؤتمر وبدور جامعة البلمند في احتضان المبادرات العلمية الهادفة".

من جهة أخرى، ألقى رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده ممثلًا قائد الجيش ​رودولف هيكل​ كلمة قال فيها "بذلت المؤسسة العسكرية قصارى جهدها لأداء دور فاعل على الصعيد الصحي خلال الأزمات الخطيرة، إيمانا منها بقدسية واجبها المهني والأخلاقي في الوقوف إلى جانب اللبنانيين. وعلى هذا الأساس، كان للجيش دور حيوي في الخطة الوطنية للتصدي لجائحة كورونا. كما شارك في إخلاء المصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم عقب انفجار مرفأ بيروت، بالتوازي مع توليه مسؤولية تأمين محيط الانفجار ورفع الركام وفتح الطرق".

وكذلك، شدد رئيس الطبابة العسكرية العميد الإداري داني بشراوي على أن "المؤتمر يشكل منصة حوار وتكامل بين الجهات الصحية الرسمية، والمؤسسة العسكرية، والقطاع الخاص، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني".

واعتبر رئيس جامعة البلمند الياس وراق أن "الجامعة تولي اهتماما خاصا لوضع استراتيجيات تضمن استمرارية مختلف القطاعات الحيوية في لبنان"، لافتا إلى أن "اللبنانيين سيظلون متضامنين وعازمين على النهوض، ومجتمعين خلف جيش بلادهم".