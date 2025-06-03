رئيسة لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية زارت سلام: بحثنا في أوضاع الجنوب وتحديات اعادة الاعمار

أشار رئيسة ​لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي​ بريجيت كلينكيرت، بعد لقائها على رأس وفد رئيس الحكومة ​نواف سلام​، إلى "أننا اتينا لنعبر عن دعمنا لرئيس الحكومة سلام وللحكومة في العمل الذي يقومان به وخاصة الاصلاحات المقترحة من قبلهما، ولنعلن عن أهمية التعاون والصداقة مع لبنان، ولنعبر له أيضا عن دعمنا لما يقوم به سلام خدمة للبنان من أجل سيادة وازدهار هذا البلد الذي نحب بشكل كبير".

وأشارت إلى أن "اللقاء تضمن ايضا بحث الاوضاع في الجنوب وجهود الجيش اللبناني لتعزيز انتشاره وضرورة استكمال الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المتبقية بالإضافة إلى تحديات اعادة الاعمار".

إلى ذلك، استقبل سلام السفير الاميركي السابق ​ديفيد هيل​ الذي عبر عن "تفاؤله بالخطوات التي تنتهجها السلطات اللبنانية في هذه المرحلة".

واستقبل سلام في السراي النائبين محمد سليمان وسجيع عطية وتم خلال اللقاء البحث في شؤون محافظة ​عكار​.

وأعلن النائب سليمان بعد اللقاء: "التقينا رئيس الحكومة وتناقشنا في عدة إمور تتعلق بمحافظة عكار، وكانت الاولوية لموضوع مطار القليعات الذي هو هاجس لكل العكاريين نظرا للاهتمام الذي يحظى به، ولكونه مصلحة وطنية".

وأضاف "لمسنا اهتمام وحرص رئيس الحكومة ومتابعته لهذا الموضوع، وان شاء الله يبصر المطار النور في فترة قريبة، وتبدأ الامور التنفيذية له فهو حلم لكل محافظة عكار والشمال".

وقال "ناقشنا أيضا موضوع المستشفى الحكومي في منطقة وادي خالد وجبل اكروم. وطريقه سالكة بإذن الله.

وتطرقنا أيضا لموضوع المزارعين الذين يعانون من عدم التصدير ويتابع رئيس الحكومة ووزير الزراعة هذا الأمر من أجل خلق أسواق جديدة وفتح التصدير، وان شاء الله تسير الامور بالشكل الصحيح".

ولفت إلى "أننا تطرقنا ايضا لمسألة الجامعة، ونحن وعدنا بانشاء جامعة وطنية في عكار كون هذا الامر حاجة اساسية لهذه المحافظة".