وزير الدفاع بحث مع زواره في قضايا عامة وتابع ملف ضبط الحدود مع سوريا

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، حيث جرى التداول في ملفات مرتبطة بقطاع الإسكان، وإمكانية التعاون بين المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين، بما يسهم في استفادة العسكريين من البرامج الإسكانية المتاحة.
كما استقبل منسى رئيس مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد الركن ميشال بطرس، وجرى البحث في آخر المستجدات المتعلقة بملف ضبط الحدود اللبنانية – السورية.
وكان لمنسى لقاءات مع النائب السابق شانت جنجنيان، الرئيس السابق لهيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، ونائب رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان إبراهيم عوض.
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