وفد من منصة المحافظين الجدد - لبنان عرض مع شمعون سبل التعاون المشترك

التقى وفد من منصة المحافظين الجدد-لبنان في مقر الحزب بالسوديكو رئيس الحزب النائب كميل شمعون. وقد ضم الوفد منسق المبادرة الدكتور الفرد رياشي، العميد انطوان بشاره، منسق تجمع المحاربين القدامى الاستاذ جهاد يونس، ومنسق عام الإعلام في المؤتمر الدائم للفدرالية الأستاذ جو مُجلّي.
وقد تم البحث بأطر التعاون المشترك بما يتناسب مع تحديات المرحلة القادمة، كما توجه الرياشي بالقول بأن ما يجمعنا هو عميق وجوهري وأن ما يكون قد ورد من قبل البعض لا يمكن أن يمثل ماضي الحزب العريق ولا حاضره المشرف.
في الختام توافق الجانبان على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.
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