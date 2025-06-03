الرئيس عون: لبنان ينفّذ اتفاق وقف النار بحذافيره واستمرار الاحتلال الإسرائيلي يعيق استكمال انتشار الجيش

أكد رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ خلال استقباله وفداً من مجلس النواب الفرنسي أنّ لبنان ينفّذ اتفاق وقف إطلاق النار بحذافيره، مشددا على أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على لبنان يعيق استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود.

وشكر الرئيس عون فرنسا والرئيس ​إيمانويل ماكرون​ على الاهتمام الدائم بلبنان، وتبلّغ أن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان ستتم بعد عيد الأضحى المبارك.

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