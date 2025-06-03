أفادت معلومات "الجديد" أن وفداً وزارياً وأمنياً ​سوريا​ً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور ​لبنان​ نهاية الشهر الحالي، ومن المقرر أن يناقش الوفد مع الحكومة اللبنانية ملفات أمنية وحدودية واقتصادية، بالإضافة إلى ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: وفد وزاري وأمني سوري برئاسة الشيباني يزور لبنان نهاية الشهر لبحث ملفات أمنية واقتصادية وملف اعادة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.