وزير الزراعة التقى شيخ العقل: بحثنا في الاستفادة من الأوقاف وزيادة الانتاج وبناء القدرات والترشيد الزراعي

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، وزير الزراعة نزار هاني، بحضور فريق الزراعة والبيئة في لجنة الصحة والبيئة في المجلس المذهبي.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الزراعة والمجلس المذهبي في المشاريع الزراعية، إضافة إلى شرح مفصّل من الوزير هاني حول تقديمات الوزارة في مجالات البرك الاصطناعية، والمختبرات، وتوفير المواد الأولية، وتطوير الأنواع النباتية، وتنظيم استخدام الأدوية الزراعية، وبرامج الدعم والإرشاد الزراعي. وأعلن عن إطلاق روزنامة "إيامات" الزراعة في لبنان.

واوضح هاني ان "اللقاء اليوم هو استكمال للبحث المستمر مع لجنة الصحة والبيئة في المجلس المذهبي وفريق الزراعة، حول التأكيد على أهمية الأوقاف والأراضي التي تملكها المؤسسات الدينية، لزيادة الانتاج الزراعي وبناء قدرات المزارعين وجودة الإنتاج الزراعي واهمية تنظيم استخدام الادوية الزراعية واستعمالها بالشكل الذي يجب ان تكون عليه، للحدّ من تأثيرها على المحاصيل الزراعية وخاصة لجهة وقف الادوية الزراعية المهرّبة، والرقابة على مراكز بيع الادوية الزراعية. كما تحدثنا عن برامج وزارة الزراعة التي تقوم على دعم المزارعين بمستويات عدة ومنها، تجميع المياه وزيادة القدرات والارشاد الزراعي، وغدا سنطلق روزنامة "إيامات" الزراعة في لبنان، يوم التفاح، الكرز، العنب وغيرها وتخصيص يوما لسلامة الغذاء، المرتبط بالاستخدام الرشيد للمبيدات الزراعية وغيرها من الأنشطة، التي تعمل عليها وزارة الزراعة بالتعاون مع شركائها".

كما استقبل شيخ العقل رئيس الصليب الأحمر اللبناني ومدير قسم الطوارئ في مستشفى أوتيل ديو الدكتور أنطوان الزغبي، وقائد الشرطة القضائية الأسبق العميد المتقاعد أنور يحيى، واطّلع على واقع الصليب الأحمر اللبناني وجهوده.

والتقى كذلك قائد سرية سير بيروت في قوى الأمن الداخلي العقيد فؤاد رمضان، بحضور الشيخين حمزة الكوكاش وراجح عبد الخالق، بالإضافة إلى وفد من مؤسسي "​Lebanese Druze Convention​ – LDC" برئاسة غادة حسن الجردي، قدّم له عرضاً حول مؤتمر المغتربين المقبل والعرس الجماعي الذي ستقيمه الجمعية. كما استقبل وفداً من سيدات "نور التوحيد الاغترابي – فالنسيا فنزويلا" برئاسة السيدة سوزان يحيى الريشاني.

وفي شانيه، استقبل شيخ العقل وفداً من "جمعية كمال جنبلاط الفكرية" لدعوته إلى احتفال تكريمي في عاليه في 14 حزيران الجاري، كما التقى وفوداً من مشايخ بلدة كفرنبرخ، وعائلة أبو عز الدين من العبادية، ومسؤول جبل لبنان في الأمن العام المقدم رامي رومانوس يرافقه ضباط من الأمن العام ومخابرات الجيش، إلى جانب زيارة تهنئة ب​عيد الأضحى​ من الأستاذ الأديب عبده لبكي وشقيقه بيار.

من جهة أخرى، تلقى شيخ العقل برقية تهنئة بعيد الأضحى المبارك من بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، واتصالاً من متروبوليت صور وصيدا للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري، عبّرا فيهما عن التقدير والتهنئة بالمناسبة.