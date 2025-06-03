سلام بمؤتمر الحكومة الذكية: التحول الرقمي ضرورة وليس ترفًا واللبنانيون يملكون الإرادة والكفاءات والشركاء

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ لبنان يملك الإرادة والكفاءات والشركاء للسير في مسار التحول الرقمي، مشددًا على أن ما ينقص هو التنفيذ السريع والمنسّق.

وخلال الجلسة الختامية لمؤتمر "​الحكومة الذكية​: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"، أشار سلام إلى أنّ التحول الرقمي ليس ترفًا بل ضرورة، معتبرًا أنه مدخل أساسي لإصلاح الإدارة واستعادة ثقة المواطنين بالدولة، فضلًا عن كونه شرطًا للنمو الاقتصادي.

وتوجّه بالشكر إلى خبراء الاغتراب الذين شاركوا في المؤتمر، مؤكدًا أن النقاشات أظهرت ما يملكه لبنان من طاقات وخبرات في الداخل والخارج.

وأعلن سلام عن خطوات عملية تعمل عليها الحكومة، أبرزها المضي في الانضمام إلى "منظمة التعاون الرقمي"، والتحضير لإطلاق مشاريع رقمية ذات جدوى مالية واستدامة ذاتية، إضافة إلى بناء بنية تحتية رقمية موحدة ومركزية.

كما كشف عن تشكيل ائتلاف من خبراء ومغتربين لمواكبة تنفيذ توصيات المؤتمر، والعمل على تطوير تطبيق وطني يربط الوزارات اللبنانية بخبرات الاغتراب.