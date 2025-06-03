البيت الأبيض أكّد مشاركة ترامب بقمة الناتو: إيران ستواجه عواقب وخيمة إذا رفضت مقترح ويتكوف

أشار ​البيت الأبيض​، إلى أنّ "​إيران​ ستواجه عواقب وخيمة في حال عدم الموافقة على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف"، ويأتي ذلك بعد تصريح لوزير الخارجية الإيراني من بيروت قال فيه "إننا تلقينًا مقترحا أميركيًا فيه كثير من الغموض وسنجيب عليه خلال أيام وفقا لمصالحنا، وإنّ "منعنا من تخصيب اليورانيوم في إيران خط أحمر".

إلى ذلك، لفت البيت الأبيض إلى "أننا قطعنا شوطا كبيرا بشأن الصراع في ​أوكرانيا​"، موضحًا أنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مستعد لاستعمال العقوبات على ​روسيا​ إذا استدعت الحاجة ذلك"، مضيفًا "ترامب متفائل بشأن التقدم الذي تحقق لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأكّد البيت الأبيض أنّ "ترامب سيشارك في قمة ​الناتو​" التي ستعقد نهاية حزيران في هولندا.

وكشف أنّ ترامب "سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم"، وأنّ إدارة ترامب تسير في "اتجاه التوصل لاتفاقات تجارية جيدة".