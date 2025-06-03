"الجديد": مؤتمر للدول المانحة بشأن إعادة إعمار لبنان سيُعقد في 10 حزيران في السراي الحكومي

أفادت معلومات قناة "الجديد"، عن "مؤتمر للدول المانحة سيُعقد في 10 حزيران في السراي الحكومي بشأن ​إعادة إعمار لبنان​ والمساعدات بشكل عام".

ولفتت إلى أنّ "الوزير السابق ​علي حمية​ إلى جانب تعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ لشؤون إعادة الإعمار، كُلف أيضًا تمثيل الرئيس عون في اللجان الحكومية".

وذكرت مصادر القناة أنّ "الرئيس عون هو من قرر تعيين حمية والرئيس عازم على إحراز تقدم في ملف إعادة الاعمار".

وأضافت "حمية التقى يوم الثلاثاء رئيس الجمهورية وهذا اللقاء لم يكن الأول بينهما على أن تبدأ الخطوات والعمل الجدي صباح الاربعاء".