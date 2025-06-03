"الجزيرة" عن إعلام إسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في حي الشجاعية بغزة

نقلت قناة "الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية غير خاضعة لرقابة السلطات، إشارتها إلى "مقتل جندي وإصابة آخرين في حي الشجاعية ب​غزة​"، مؤكدة "هبوط مروحيات عسكرية في مستشفيي إيخيلوف بتل أبيب وسوروكا في بئر السبع".

وأفادت عن "اشتباك مسلح بين الجيش الإسرائيلي وعناصر من حماس في حي الشجاعية بغزة"، وقالت إنّ "سلاح الجو يوفر غطاء جويا للجيش في حي الشجاعية بغزة".

وأمس، قُتل ثلاثة جنود إسرائيليين من لواء "​غفعاتي​" في كمين بعبوة ناسفة شمالي قطاع غزة، أثناء مرافقتهم قافلة عسكرية في جباليا. وجاء ذلك بالتزامن مع اشتباكات عنيفة أعلنت عنها كتائب ​القسام​ شرق المخيم.