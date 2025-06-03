أكّد مسؤول لبناني، في تصريح لقناة "الحدث" السعودية، "أننا أُبلغنا بنهاية مهمة نائبة نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسك مورغان أورتاغوس في لبنان".
ولفت إلى أنّ "مورغان اورتاغوس قد تجري زيارة أخيرة لها إلى لبنان"، معتبرًا أنّ "أميركا لن تتراجع عن مطالبها من لبنان بغض النظر عن شخصية المبعوث الأميركي".
إلى ذلك، ذكر المسؤول اللبناني أنّ "حزب الله غير مرتاح لكلام وزير خارجية لبنان يوسف رجّي لنظيره الإيراني عباس عراقجي"، الذي أجرى زيارة للبنان والتقى خلالها رئيس الجمهورية جوزاف عون.
يُذكر أن في 1 حزيران الحالي، كشف الصحفي الإسرائيلي في القناة 14 الإسرائيليةتامر موراغ، أنّ "نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والمسؤولة عن ملف لبنان في الإدارة الأميركية، ستغادر منصبها قريبًا"، موضحًا أنّ "هذا ليس خبرًا سارًا لإسرائيل، فقد كانت أورتاغوس مؤيدة بشدة لإسرائيل وعملت بحزم على مسألة نزع سلاح حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول لبناني لـ"الحدث": أُبلغنا بنهاية مهمة أورتاغوس وهي قد تجري زيارة أخيرة إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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