عراقجي وجه دعوة رسمية لسلام لزيارة ايران: حريصون على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع لبنان

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وزير خارجية ايران، عباس عراقجي، الذي وجه له دعوة بسم الرئيس الايراني مسعود بزشكيان لزيارة طهران. وأكد حرص بلاده على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع لبنان، تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم تدخل اي دولة بشؤون الأخرى.

بدوره أكد سلام أن لبنان حريص على العلاقات الثنائية مع إيران على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة البلدين، وما يضمن استقلال كل دولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد عراقجي على ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمارات والتبادل التجاري.